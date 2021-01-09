Предыдущий год моя семья пережила благополучно – никто, к счастью, не заболел. Однако страх перед коронавирусом никуда не девался. Хотелось бы знать на случай, если вдруг кто-то заболеет: как понять, когда нужно срочно бить в набат, а когда это излишняя паника? Игорь Х.

– Одни люди не обращаются вовремя за медицинской помощью, зато другие дергают своего семейного врача по любому поводу, едва зачесалось в носу, – говорит семейный врач Дмитрий Скиргико. – На самом деле у врачей есть так называемый перечень симптомов опасности, при наличии которых нужно срочно связаться с доктором или вызвать скорую.Что входит в перечень симптомов опасности:– температура тела свыше 38,5, которая не снижается после приема парацетамола;– сухой надсадный кашель более трех часов в сутки;– спутанность сознания;– невозможность ходить самостоятельно;– посинение кончиков пальцев, мочек ушей.Все перечисленные признаки опасны и при их появлении надо сразу обратиться к врачу или вызвать скорую.Обращаться за срочной медицинской помощью нужно и в том случае, если есть проблемы с дыханием. Например, человек на одном вдохе не может сказать полное предложение из пяти-шести слов. Если в доме есть пульсоксиметр, нужно измерить сатурацию – уровень кислорода в крови. При ее снижении до 92% и меньше требуется госпитализация.