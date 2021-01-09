Украина в прошлом году не смогла законтрактовать вакцины от коронавируса ведущих производителей из-за того, что Минздрав аккумулировал все переговоры о закупке вакцин.

Об этом заявили в госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (Медзакупки, МЗУ), комментируя критику министра здравоохранения Максима Степанова и планы по замене компании-закупщика вакцин.В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра, в частности о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года."Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.Также в госпредприятии считают манипуляцией претензии о дискредитации имиджа страны при заключении контрактов.«Дискредитация имиджа страны заключается в отсутствии конкретных решений и действий во взаимодействии с контрагентами, а также в имитации активной деятельности без реальных шагов, - отметили в МЗУ, - В частности, один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил). Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - четкость в формулировке ожиданий от контрагента при заключении договоров. К сожалению, такой четкости от Минздрава Украины не имели и до сих пор нет».Напомним, Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, о подписании договора с которой стало известно 30 декабря. Речь идет о 1 913 316 дозах, поставки начнутся в течение 30 дней после регистрации вакцины – препарат находится на третьей стадии клинических испытаний.Еще 1,2 млн доз Украина получит в рамках европейской инициативы COVAX, поставки начнутся в марте.24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Кампанию планируют проводить в пять этапов, в первую волну вакцинируют медперсонал стационаров для лечения пациентов с ковид, военных в зоне ООС на востоке страны и пожилых людей в интернатах и домах престарелых.