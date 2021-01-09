Пожалуй, в каждом доме есть любимые или памятные вещицы – воспоминания о детстве, о друзьях юности, об ушедших людях. С годами вещи накапливаются в дальних уголках дома, и приходит момент, когда с ними нужно что-то решать. С одной стороны, выбросить символы прошлого сложно, а с другой – хранить без дела валяющуюся в ящиках мелочевку или разводить стаи упитанной моли тоже как-то не очень. Что же делать?



Как вдохновиться семейными вещами



«Покрывало памяти» – целый сериал историй



Какие вещи могут стать оберегом

Из домашних раритетов можно создать насыщенные памятью и новой энергией семейные обереги – красивые и полезные вещи, которые не будут пылиться в кладовках.Оберег можно сделать практически из любой вещи, которая хранится на дальней полке. Соорганизатор выставки эко-арта «Перетворення» в КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» Анна Михайлова рассказывает историю, которая стала стартом большого проекта «Оберег рода». Из этой истории можно почерпнуть идеи для вдохновения.– Три года назад на первой выставке эко-арта «Перетворення» мы познакомились с одной из наших поклонниц, – вспоминает Анна Михайлова. – Женщина живет в другой стране, но родилась в Харькове, здесь прошло ее детство, жили родители, с харьковским домом у нее связаны самые теплые воспоминания. Когда отец и мать ушли из жизни, женщина стала разбирать их вещи – часть увезла с собой, но оставалось еще очень много. «Рука не поднимается выбросить, – поделилась с нами женщина. – Возможно, вы из них что-то сделаете». Женщина принесла блузки, мужские рубашки, платья, юбки, костюмы, пижаму, береты, лоскуты качественного сукна, оставшегося от пошива формы ее отца, который был военным медиком. Она предложила вещи нашим мастерицам для творчества.По словам Анны Михайловой, вещи были чистыми, аккуратно сложенными – чувствовалось, что они насыщены любовью. Кроме того, мать женщины была творческим человеком, поэтому в эпоху дефицита собирала интересную фурнитуру. Таким образом, креативным мастерам достались пряжки от обуви, бусины, пуговицы, среди которых были и перламутровые.– Женщина рассказывала нам историю каждой вещи, и я видела, насколько они для нее дороги. Сначала я не понимала, что делать с таким огромным количеством разных предметов, – признается мастерица. – Но мне стало их так жаль, и я предложила гостье изготовить что-то для нее нужное. Она попросила покрывало в комнату внучки.Так возникла идея создать «Покрывало памяти». Работа предстояла сложная, но тем интереснее она оказалась.– Ткани были разными по фактуре, толщине и размеру, при этом главным для нас было максимально использовать материал и рационально его раскроить, – рассказывает Анна Михайлова. – Так как из одежды, которой мы располагали, не было возможности выкроить одинаковые фрагменты, получились прямоугольники разного размера. В результате получилось очень классное двустороннее покрывало в технике пэчворк и практически в стиле крейзи.Из остатков ткани мастерицы сделали комплект из двух подушек. Но творческий процесс нельзя остановить – так появились еще две подушки. В арсенале оставались лоскутки сукна – из них сделали две пары тапочек.– Цвет тапочек из военного сукна был не очень девчачьим, поэтому их украсили перламутровыми пуговицами. В результате тапочки получились просто бомбезными, – улыбается Анна Николаевна. – Когда женщина увидела, что мы сделали, она не узнала вещи, которые нам оставила. А когда я напомнила ей отдельные фрагменты, удивилась: «Но здесь уже совсем другая энергия! Теперь у меня есть целый сериал рассказов. Я буду рассказывать семье историю о каждом лоскутке».На этом харьковские мастерицы не остановились. Из оставшихся лоскутков придумали коллекцию прихваток. Следующим аккордом стала детская игрушка. Рукодельницы знали, что внучка занимается творчеством и любит рисовать героев мультфильмов, поэтому сделали для девочки ее любимого мультперсонажа – Литл Пони. Пони сшили по специальной выкройке из костюма прабабушки.– Крылья у пони двигались. Ну и какая же девочка без украшений? У пони тоже были украшения – мы использовали для них пряжки от туфель. Потом мы решили, что роскошным глазам пони не хватает ресниц, поэтому приклеили еще и модные ресницы, – рассказывает Анна Михайлова.Поскольку у мастериц все еще оставались лоскутки, из них сделали коврик к дивану, для которого предназначалось «Покрывало памяти». Коврик создали из шерстяной ткани (к слову, для этого изделия использовали и береты), причем по специальной технологии: коврик выглядел как выпуклая мягкая галька, на которую приятно становиться босыми ногами. Большую коллекцию новых, по сути, вещей назвали «Оберег рода».Оберегом рода можно сделать любую вещь – например, изготовить панно на стену. Его легко создать из вещиц, которые годами накапливаются у ребенка: деталек игрушечных машинок, любимых игрушек. Ребенок подрастает, и такой арт-объект будет сохранять память о его детстве. Из подобных же детских вещиц можно сделать рамку для фото, из разных пуговиц – декоративное дерево.– Такой объект будет семейной тайной. Посторонний человек, который не знает, из чего сделана вещь, расценит ее как интересную интерьерную идею, – говорит Анна Николаевна. – А для человека, который в курсе, как создавался объект, это будет воплощением семейной истории.