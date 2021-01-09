Вроде бы и выпиваю на праздники не так уж много, но почему-то у меня всегда через пару часов начинает зверски болеть голова и колотиться сердце. Почему это происходит? Альбина

Головная боль — примета передозировки

Алкоголь очень быстро распространяется по организму

Если не удалось вовремя остановиться

Во всем мире признана безвредная доза употребленного алкоголя. В разных странах она различна, но в среднем для взрослых людей составляет 25–30 миллилитров безводного спирта в сутки. Такое количество безводного спирта содержится примерно в 100 граммах крепких спиртных напитков — водки, коньяка или виски, в 200–250 миллилитрах вина, фужере шампанского или в одной стандартной бутылке пива. После такого количества употребленного алкоголя похмельный синдром не наступит, человек проснется с ясной головой и не будет сожалеть о том, что весело встретил Новый год или Рождество, считают медики.К слову, есть разница между похмельем в бытовом понимании и похмельным синдромом в понимании алкогольной зависимости. Похмельный синдром — это последствие алкогольной интоксикации, зависимое от дозы состояние: чем больше человек выпил, тем рельефнее и тяжелее похмельный синдром. Насколько человек превысил индивидуальную разумную невредную дозу, настолько тяжелее похмельный синдром.Всасывание алкоголя — процесс почти молниеносный, говорят наркологи, поэтому запах спиртного ощущается буквально через 10–15 секунд после употребления.По словам специалистов, при поступлении алкоголя здоровый организм не дремлет — он всячески пытается его вывести, в том числе с потом, с мочой, с выдыхаемым воздухом. На первом этапе алкоголь расщепляется в организме при помощи специальных ферментов.При расщеплении алкоголя образуется ацетальдегид, который является более токсичной субстанцией, чем сам алкоголь. Однако природа предусмотрела его обезвреживание, и для этой цели в организме есть другой фермент. Если доза алкоголя не превышена, ацетальдегид быстро обезвреживается до углекислоты и воды – и никакого похмельного синдрома быть не может.Похмельного синдрома можно ожидать, если индивидуальная доза алкоголя превышена. Учитывая, что алкоголь является очень сильным потребителем кислорода, после выпивки в организме наступает кислородное голодание — гипоксия. Этим объясняются головные боли, а также боли в сердце и других органах. Кроме того, при употреблении алкогольных напитков увеличивается концентрация в организме меди и цинка. При этом витамины и другие микроэлементы оказываются в дефиците, что тоже становится причиной головной боли. Именно поэтому одним из средств борьбы с похмельем считается употребление рассола, который восполняет дефицит недостающих микроэлементов.Чтобы обезвредить действие алкоголя на организм, специалисты советуют во время праздничного застолья пить побольше воды (но только не газированной — коварная газировка усиливает действие алкоголя). Как на отрезвляющее и профилактическое средство от похмельного состояния можно уповать на морс и кисломолочные продукты — в частности кефир. Спасает от застольных последствий сауна, однако наркологи настоятельно не рекомендуют посещать ее в состоянии алкогольного опьянения. Финская баня хороша на следующий после застолья день (правда, только если позволяет состояние здоровья). Сауна поможет справиться с интоксикацией, но чтобы не навредить здоровью, стоит помнить об умеренном температурном режиме — максимум + 90 градусов.Врачи предупреждают: после употребления спиртных напитков нужно с большой осторожностью принимать лекарственные препараты, особенно диабетикам, сердечникам и гипертоникам, ибо похмелье всегда означает повышение артериального давления.