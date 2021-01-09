Вроде бы и выпиваю на праздники не так уж много, но почему-то у меня всегда через пару часов начинает зверски болеть голова и колотиться сердце. Почему это происходит? Альбина
Головная боль — примета передозировки
Во всем мире признана безвредная доза употребленного алкоголя. В разных странах она различна, но в среднем для взрослых людей составляет 25–30 миллилитров безводного спирта в сутки. Такое количество безводного спирта содержится примерно в 100 граммах крепких спиртных напитков — водки, коньяка или виски, в 200–250 миллилитрах вина, фужере шампанского или в одной стандартной бутылке пива. После такого количества употребленного алкоголя похмельный синдром не наступит, человек проснется с ясной головой и не будет сожалеть о том, что весело встретил Новый год или Рождество, считают медики.
К слову, есть разница между похмельем в бытовом понимании и похмельным синдромом в понимании алкогольной зависимости. Похмельный синдром — это последствие алкогольной интоксикации, зависимое от дозы состояние: чем больше человек выпил, тем рельефнее и тяжелее похмельный синдром. Насколько человек превысил индивидуальную разумную невредную дозу, настолько тяжелее похмельный синдром.
Алкоголь очень быстро распространяется по организму
Всасывание алкоголя — процесс почти молниеносный, говорят наркологи, поэтому запах спиртного ощущается буквально через 10–15 секунд после употребления.
По словам специалистов, при поступлении алкоголя здоровый организм не дремлет — он всячески пытается его вывести, в том числе с потом, с мочой, с выдыхаемым воздухом. На первом этапе алкоголь расщепляется в организме при помощи специальных ферментов.
При расщеплении алкоголя образуется ацетальдегид, который является более токсичной субстанцией, чем сам алкоголь. Однако природа предусмотрела его обезвреживание, и для этой цели в организме есть другой фермент. Если доза алкоголя не превышена, ацетальдегид быстро обезвреживается до углекислоты и воды – и никакого похмельного синдрома быть не может.
Похмельного синдрома можно ожидать, если индивидуальная доза алкоголя превышена. Учитывая, что алкоголь является очень сильным потребителем кислорода, после выпивки в организме наступает кислородное голодание — гипоксия. Этим объясняются головные боли, а также боли в сердце и других органах. Кроме того, при употреблении алкогольных напитков увеличивается концентрация в организме меди и цинка. При этом витамины и другие микроэлементы оказываются в дефиците, что тоже становится причиной головной боли. Именно поэтому одним из средств борьбы с похмельем считается употребление рассола, который восполняет дефицит недостающих микроэлементов.
Если не удалось вовремя остановиться
Чтобы обезвредить действие алкоголя на организм, специалисты советуют во время праздничного застолья пить побольше воды (но только не газированной — коварная газировка усиливает действие алкоголя). Как на отрезвляющее и профилактическое средство от похмельного состояния можно уповать на морс и кисломолочные продукты — в частности кефир. Спасает от застольных последствий сауна, однако наркологи настоятельно не рекомендуют посещать ее в состоянии алкогольного опьянения. Финская баня хороша на следующий после застолья день (правда, только если позволяет состояние здоровья). Сауна поможет справиться с интоксикацией, но чтобы не навредить здоровью, стоит помнить об умеренном температурном режиме — максимум + 90 градусов.
Врачи предупреждают: после употребления спиртных напитков нужно с большой осторожностью принимать лекарственные препараты, особенно диабетикам, сердечникам и гипертоникам, ибо похмелье всегда означает повышение артериального давления.