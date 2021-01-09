В период пандемии пожилые родители особенно нуждаются в заботе. Сделайте их нахождение дома более комфортным и приятным. Например, замените допотопную мясорубку, требующую недюжинной физической силы, на современный электроприбор. Разнообразие режимов, простота управления, а также выбор насадок наверняка придется по вкусу маме или бабушке.

Наиболее важные параметры мясорубки, которые следует учитывать при выборе:мощность; номинальная и максимальная производительность; наличие функции реверса, которая позволит защитить двигатель от перегрузки во время обработки какого-нибудь хряща; количество насадок, если нужно обрабатывать не только мясо.Чем больше насадок, тем ближе мясорубка по функциям к кухонному комбайну.Большинство современных мясорубок комплектуются этой насадкой, благодаря которой можно получить фаршированные сосиски. Также их можно готовить с любой другой начинкой, а потом обжаривать. Это позволяет приготовить многие блюда, разнообразив праздничный стол.Различные колбасные изделия теперь можно готовить самостоятельно. Достаточно снять нож с перфорированной решеткой и установить на шнек насадку для домашней колбасы, надеть специальную оболочку-кишку на горловину насадки и включить прибор.Терка используется для измельчения овощей и фруктов. Внешне насадка напоминает цилиндр, в котором есть множество отверстий. В основном мясорубки комплектуются такими насадками с крупными и мелкими отверстиями. Терка для дерунов, в отличие от обычной терки, представляет собой диск, который применяется для максимального измельчения картофеля.Эти насадки внешним видом напоминают барабаны с отверстиями либо конусы. С их помощью удобно подготавливать продукты для супов, салатов и рагу. Такие насадки подходят для обработки практически любых продуктов: мяса, овощей, сыра и т.д., то есть их можно назвать универсальными.Позволяет приготовить печенье любой конфигурации из крутого теста. Будущие печеньки формируются с помощью пластикового диска, у которого есть два-три фигурных отверстия. Далее отправляете заготовки в духовку и через некоторое время можете наслаждаться выпечкой.Как правило, это насадка в виде трубки, металлического крюка или ножа с пластиковыми лезвиями. Она собирает все продукты в чаше к ее центру, при этом перемешивая их. В итоге получается цельный однородный ком теста.Это стандартные насадки в форме дисков. Предназначены для обработки мяса, птицы, рыбы и овощей. Изготавливаются из нержавеющей стали. Диаметр отверстий может быть разным.Очень полезная насадка, с помощью которой можно нарезать ровными ломтиками овощи и фрукты. Как правило, это барабан из нержавеющей стали, в котором есть лезвие и узкие прорези. Его вставляют вместо шнека в корпус головки устройства.Приятное дополнение к основным функциям мясорубки. Такая насадка подходит для приготовления сока из любых фруктов путем перетирания мякоти. Есть также насадки, которые функционируют подобно прессу для цитрусовых.