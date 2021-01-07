Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Тракторостроителей, 89 (п. №6, стояк), 95 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.21 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк)пр. Индустриальный, 43 (п. №1)ул. Шишковская, 6-а (п. №1, стояк)пр. Московский, 252-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.21 г.; ул. Ощепкова, 7-а (п. №2)пл. Павловская, 8 (стояк)