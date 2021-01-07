Мужчина проведет следующие 60 суток в СИЗО без права внесения залога.

Напомним, что 5 января, тело Евгения Ярового, который пропал в Золочеве 30 декабря, нашли на свалке. На теле погибшего обнаружили следы избиения.Вскоре полицейские вышли на 40-летнего жителя Золочева. Правоохранители выяснили, что 29 декабря около 16:30 злоумышленник подстерег 28-летнего сожителя бывшей жены на улице и нанес ему несколько ударов палкой по голове. Затем на автомобиле вывез тело на свалку.Адвокат подозреваемого просила отправить подзащитного под домашний арест, однако суд поддержал позицию прокуратуры, которая аргументировала свою позицию тем, что у следствия достаточно доказательств для содержания под стражей без права внесения залога.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.