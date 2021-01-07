Правоохранители сообщили о подозрении заведующему одного из секторов Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды, совмещенного с вымогательством.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, следователи установили, что чиновник требовал от предпринимателя взятку 22 тысячи гривен за согласование документов по зарыблению прудов. Также мужчина обещал не "закрывать глаза" на неправовое использование водных биоресурсов.5 января чиновника задержали при получении последней части взятки, а в ходе обыска по месту жительства правоохранители обнаружили другую часть средств, полученных от предпринимателя осенью.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.