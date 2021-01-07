На итоговом мероприятий сотрудникам вручили новогодние подарки, среди которых было элитное шампанское Veuve Clicquot, однако позже в пресс-службе организации название напитка заретушировали.

Согласно фото, опубликованным самой организацией, во время итогового заседания накануне новогодних праздников рядовые сотрудники налоговой получили наборы с записной книжкой и шампанским Arthur Metz, а руководящий состав набор с элитным Veuve Clicquot, стоимость которого за бутылку объемом 1,5л составляет от 5 тысяч гривен.Однако позже в Главном управлении налоговой службы попытались скрыть название элитного напитка, заретушировав название на части фотографий.