С 8 января в стране вводится "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.

Работа образовательных учреждений любой формы собственности (кроме детских садиков);

Работа кафе, баров и ресторанов (кроме работы на вынос);

Проведение любых массовых мероприятий;

Работа торгово-развлекательных центров (кроме реализации товаров на доставку);

Проведение культурно-массовых мероприятий и работа культурных заведений;

Работа бассейнов, фитнес-центров и спорт-залов;

Работа заведений торгового и бытового обслуживания населения;

Работа непродовольственных рынков.