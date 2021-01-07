С 8 января в стране вводится "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.

В частности, под запрет попали:
  • Работа образовательных учреждений любой формы собственности (кроме детских садиков);
  • Работа кафе, баров и ресторанов (кроме работы на вынос);
  • Проведение любых массовых мероприятий;
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме реализации товаров на доставку);
  • Проведение культурно-массовых мероприятий и работа культурных заведений;
  • Работа бассейнов, фитнес-центров и спорт-залов;
  • Работа заведений торгового и бытового обслуживания населения;
  • Работа непродовольственных рынков.

Что продолжит работать в карантин:
  • Общественный транспорт, междугороднее и международного авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
  • Торговля продуктами питания;
  • Торговля лекарствами, медицинскими и ветеринарными препаратами;
  • Торговля средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
  • Торговля бытовой химией и печатной прессой;
  • СТО и автозаправки;
  • Банки и финансовые учреждения;
  • Почтовые операторы;
  • Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи);
  • Отели;
  • Спортивные мероприятия без зрителей.


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