С 8 января в стране вводится "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.В частности, под запрет попали:
- Работа образовательных учреждений любой формы собственности (кроме детских садиков);
- Работа кафе, баров и ресторанов (кроме работы на вынос);
- Проведение любых массовых мероприятий;
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме реализации товаров на доставку);
- Проведение культурно-массовых мероприятий и работа культурных заведений;
- Работа бассейнов, фитнес-центров и спорт-залов;
- Работа заведений торгового и бытового обслуживания населения;
- Работа непродовольственных рынков.
Что продолжит работать в карантин:
- Общественный транспорт, междугороднее и международного авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
- Торговля продуктами питания;
- Торговля лекарствами, медицинскими и ветеринарными препаратами;
- Торговля средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
- Торговля бытовой химией и печатной прессой;
- СТО и автозаправки;
- Банки и финансовые учреждения;
- Почтовые операторы;
- Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи);
- Отели;
- Спортивные мероприятия без зрителей.