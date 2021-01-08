На Печенежском водохранилище в селе Хотомля Волчанского района в густом тумане заблудились рыбаки, их нашли спасатели и доставили на берег.

Об этом сообщили спасатели. 6 января в 17:49 на номер "101" поступила информация, что трое рыбаков в тумане не смогли сориентироваться на местности и найти дорогу к берегу.



Из-за густого тумана рыбаки оказались полностью дезориентированы. А попав на проталину, когда под ногами начал трещать и ломаться лед, мужчины позвонили в Службу спасения.



Диспетчерам оперативно-координационного центра пришлось приложить много усилий, чтобы выяснить ориентиры от заблудившихся рыбаков, необходимых для организации их поиска.



Получив примерные координаты места выхода рыбаков на лед, спасатели отправились на помощь. Вскоре они нашли на берегу водоема машину, на которой приехали мужчины, и, связавшись с ними по телефону, отправились на лед.



Спустя некоторое время рыболовы заметили в тумане проблеск фонаря спасателей и просигналили своим. Оказалось, что они отошли от берега на 1,5 километра.



Спасатели доставили рыболовов на берег.