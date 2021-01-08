События В Харькове станцевали лезгинку Вечерний Харьков 09:44 183 На площади Свободы в Рождество несколько парней станцевали лезгинку. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Читайте также В Харькове 8 января дождь и тепло «Вертеп-фест» пройдет в онлайн-формате В Харькове реставрируют мурал, посвященный 200-летию Тараса Шевченко БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове 8 января дождь и тепло События 10:00 Лента новостей В Харькове 8 января дождь и тепло 10:00 В Харькове станцевали лезгинку 09:44 «Вертеп-фест» пройдет в онлайн-формате 09:33 В Харькове реставрируют мурал, посвященный 200-летию Тараса Шевченко 09:15 На Печенежском водохранилище рыбаки потерялись в тумане на льду 09:00 Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 8 января 08:45 С 8 января в Украине тотальный карантин: Что ждет харьковчан? 7.01.2021