Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
По данным синоптиков в Харьковской области облачная погода.
Ночью осадки, местами значительны. Днем небольшие осадки.
На дорогах гололедица.
Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, порывы 15 - 20 м / с.
Температура воздуха в течение суток 0 - 5 ° тепла.
По городу: ночью умеренные, днем небольшие осадки.
Ветер юго - западный, 15 - 20 м / с.
Температура воздуха в течение суток 1 - 3 ° тепла.
Ночью осадки, местами значительны. Днем небольшие осадки.
На дорогах гололедица.
Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, порывы 15 - 20 м / с.
Температура воздуха в течение суток 0 - 5 ° тепла.
По городу: ночью умеренные, днем небольшие осадки.
Ветер юго - западный, 15 - 20 м / с.
Температура воздуха в течение суток 1 - 3 ° тепла.