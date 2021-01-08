Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

По данным синоптиков в Харьковской области облачная погода.



Ночью осадки, местами значительны. Днем небольшие осадки.



На дорогах гололедица.



Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, порывы 15 - 20 м / с.



Температура воздуха в течение суток 0 - 5 ° тепла.



По городу: ночью умеренные, днем небольшие осадки.



Ветер юго - западный, 15 - 20 м / с.



Температура воздуха в течение суток 1 - 3 ° тепла.