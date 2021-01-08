А православные верующие отмечают очень важный праздник - Собор Пресвятой Богородицы.

8 января в мире отмечают День вращения Земли. 8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко впервые наглядно продемонстрировал, как вращается наша планета, подвесив наполненный свинцом латунный шар с вершины Пантеона в Париже.



Наши предки Собор Пресвятой Богородицы называли просто: Богородица. Считалось, что для женщин он даже важнее, чем Рождество, поскольку связан с Матерью Божией.



День ангела отмечают: Константин, Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Мария, Валерия.