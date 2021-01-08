Харьковский коксохим подал апелляционную жалобу о приостановке деятельности и продолжает работу.

Коксовый завод "Новомет" 6 января подал апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда, который удовлетворил иск Государственной экологической инспекции о приостановлении деятельности предприятия, пишет "Суспільне".



7 декабря суд первой инстанции вынес решение по делу У сторон был месяц, чтобы его обжаловать. Апелляционную жалобу будет рассматривать Второй апелляционный административный суд. Решение вступает в законную силу только после рассмотрения в апелляции.