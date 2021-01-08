6 января спецоперацию провела группа в составе представителей Госпогранслужбы и Национальной полиции при силовой поддержке военнослужащих.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Гражданин России пытался дать пограничнику 400 долларов взятки. Уголовное производство по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" было открыто еще в ноябре. Пограничник отдела "Ольховатка", который должен был получить взятку за содействие в незаконном перемещении товаров через государственную границу из России в Украину и наоборот, сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности о предложении неправомерной выгоды, поэтому правоохранители организовали наблюдение и сбор информации о правонарушителе.



Россиянин задержан в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.