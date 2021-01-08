Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
По данным синоптиков в Харьковской области 9 января облачная погода.
Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь.
Днем снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица.
Ветер западный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
10 января также местами небольшой снег, метель.
На дорогах гололедица.
Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с, местами порывы 15 - 20 м / с.
Температура воздуха ночью 2 - 7 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.
Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь.
Днем снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица.
Ветер западный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
10 января также местами небольшой снег, метель.
На дорогах гололедица.
Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с, местами порывы 15 - 20 м / с.
Температура воздуха ночью 2 - 7 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.