В Харькове, 8 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.21 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 09.01.21 г.