Опубликован отчет о клинических испытаниях китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в Бразилии.

Заказанная Минздравом вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac показала эффективность в 78% на третьей фазе клинических исследований в Бразилии, сообщает Wall street journal.Согласно опубликованным данным, вакцина "дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания, вселяет надежду, что ее можно будет использовать для иммунизации большинства развивающихся стран"."Ни у одного из добровольцев, которые вакцинировались, не развились серьезные случаи COVID-19", - заявили в исследовательском центре в Сан-Паулу.В исследовании приняли участие 12 тысяч медицинских работников. Поэтому Бразилия стала первой страной, которая завершила испытания CoronaVac.- Это отличный результат. Если это поможет предотвратить тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии, - сказал член исследовательской группы по COVID-19 Университета Кампинас Луис Карлос Диас.При этом отмечается, что вакцина Sinovac менее эффективна, чем вакцины компаний Moderna, Pfizer и BioNTech, эффективность которых составила 94,5% и 95% соответственно."Но CoronaVac можно хранить в стандартном холодильнике при температуре от 36 до 46 градусов по Фаренгейту, что упрощает и удешевляет транспортировку и хранение в менее развитых странах", - отметили специалисты по инфекционным заболеваниям.Напомним, в конце декабря власти заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.