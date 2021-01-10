Одесский отряд Морской охраны работает над улучшением вооруженности и уровнем боевой подготовки для проведения специальных штурмовых мероприятий, а также перевооружается по стандартам ЕС.

В рамках плановой подготовки отдел специальных действий Одесского отряда морской охраны отрабатывает комплекс учебных упражнений с австрийским пистолетом Glock и немецким пистолетом-пулеметом МР5. Оба вида оружия имеют одинаковый калибр боеприпасов, что значительно удобнее для снаряжения штурмовой группы, которая высаживается на судно-нарушитель.Пистолет-пулемет MP5 создан в середине ХХ столетия, и представляет собой самую популярную модель оружия такого типа. Его основные преимущества – отличная управляемость и точность, отличная эргономика, надежность и продуманность конструкции. После своего появления MP5 стал основным выбором правоохранительных органов и специальных подразделений, он стоит на службе более чем в 50 странах мира.MP5 с глушителемТакой вид оружия имеет определенный превентивный характер. Ведь штурмовая группа или группа силовой поддержки высаживается на судно для его задержания или обеспечения беспрепятственной работы обзорной группы, использует оружие как крайнее средство. При таких условиях пограничник должен в первую очередь не уничтожить, а остановить правонарушителя. А в условиях открытого моря и тесной планировки судовых помещений, других конструктивных особенностей различных плавсредств, особыми преимуществами МР5 является компактность, большая кучность стрельбы, низкий уровень громкости выстрела, наличие интегрированного глушителя, малая рикошетнисть, большая скорострельность.Австрийский пистолет ГлокПистолеты конструкции Гастона Глока, которые уже более 40 лет находятся на вооружении в более чем 30 странах, обладают своими преимуществами – это легкий вес и простота конструкции. Форма рукоятки и угол ее наклона обеспечивает высокую точность удержания прицельной линии при темповой стрельбе. Наличие специфических поясничных полос обеспечивают плотное удержание оружия при стрельбе. А в условиях штурма и шторма это крайне важно. Также оружие хорошо защищено от коррозии, что для морского спецназовца несомненный «плюс».