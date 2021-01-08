Жители Харьковской и Полтавской области выходят акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и его транспортировку.

Вслед за жителями Харьковской и Полтавской области, которые 4 и 7 января перекрыли трассу Киев-Харьков-Довжанский, сегодня на акцию протеста вышли жители поселка Чутово в Полтавской области. Люди требуют уменьшения стоимости распределения природного газа, которая повысилась с 1 января.Напомним, с 1 января 2020 украинцы стали получать две платежки за газ. Теперь кроме платы непосредственно за "голубое топливо", потребители газа вынуждены отдельно оплачивать услуги по его транспортировке региональным операторам газораспределительных сетей.В конце прошлого года НКРЕКП анонсировала двухэтапное повышение тарифа на распределение газа, первый этап которого стартовал с 1 января 2021 года.