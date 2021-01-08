Жители Харьковской и Полтавской области выходят акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и его транспортировку.Вслед за жителями Харьковской и Полтавской области, которые 4 и 7 января перекрыли трассу Киев-Харьков-Довжанский, сегодня на акцию протеста вышли жители поселка Чутово в Полтавской области. Люди требуют уменьшения стоимости распределения природного газа, которая повысилась с 1 января.
Напомним, с 1 января 2020 украинцы стали получать две платежки за газ. Теперь кроме платы непосредственно за "голубое топливо", потребители газа вынуждены отдельно оплачивать услуги по его транспортировке региональным операторам газораспределительных сетей.
В конце прошлого года НКРЕКП анонсировала двухэтапное повышение тарифа на распределение газа, первый этап которого стартовал с 1 января 2021 года.