7 января в 23:30 спасатели получили сообщение о том, что на Печенежском водохранилище возле поселка Мартовое пропал человек.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, рыбаков было пятеро, четверо из которых вышли на берег.«Последнего не смогли отыскать из-за того, что было довольно темно и в некоторых местах лед был слишком тонкий. На данный момент силами ГСЧС и Нацполиции проводятся поиски пропавшего мужчины. Задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава. Также от Нацполиции - 10 человек личного состав»,- сообщили в ведомстве.