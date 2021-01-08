Об этом Михаил Добкин заявил в проекте "Vласть vs Vлащенко"

В частности, экс-губернатор Харьковской области выразил сомнения относительно писем с электронной подписью Геннадия Кернеса, с помощью которых были поданы кандидаты на главные руководящие должности города.«О нем говорили разное, что с ним говорили по телефону, что он идет на поправку, что он подписывает с помощью электронной подписи какие-то документы-обращения, которые принимают официальные государством созданные органы, допустим территориальная избирательная комиссия. Кто-то же подписывал эти письма, если вдруг не Кернес. Кто-то же принимал решение, что это они будут делать за него. Здесь, по большому счету, речь может идти о серьезном уголовном расследовании, которое может попадать под статью попытка захвата власти. Эта статься не имеет сроков давности, но следы остаются четкие»,- подчеркнул Добкин.По мнению политика, все делалось по быстро написанному сценарию и о состоянии Кернеса знали."Принимаются решения о том, что будут вместо него делить власть и распределять власть без него. Сессия должна была пройти в срок до 20 декабря, но это был выходной день, значит 15,16, 17,18... Ее назначают неожиданно на 9, а 16 не стало Кернеса. Значит кто-то мог знать теоретически, что он в крайне тяжелом состоянии и врачи дают самые неблагоприятные прогнозы. Тогда, если это правда, кто подписывал письмо? У кого были ключи от электронной подписи Кернеса?", - заявил политик.Источник: интервью Михаила Добкина в программе "Vласть vs Vлащенко"