Исследовательская группа Henley Passport Index составила список самых надежных паспортов мира.

По мнению специалистов исследовательской группы Henley Passport Index, японский паспорт в начале 2021 года можно считать лучшим в мире. Рейтинг назвал паспорт гражданина Японии самым «сильным» с точки зрения свободы передвижения для держателя документа. Указывается, что японцы могут свободно — без виз или при условии ее оформления в аэропорту — посещать 191 страну.Граждане Украины имеют возможность безвизового въезда в 130 стран или территорий, свидетельствуют последние данные паспортного индекса по итогам года, который обнародовала компания Henley & Partners.Благодаря этому Украина сейчас стоит на 41-й «ступеньке» этого рейтинга вместе с тихоокеанской державой Вануату.В то же время, украинцы еще нуждаются в визе для 96 направлений, свидетельствуют данные исследования.Рейтинг составлен с учетом того, в какое количество стран гражданин может поехать без визы или может получить визу на месте. На втором месте рейтинга — Сингапур (190 стран). На третьем — Германия и Южная Корея (189). Литва, Исландия, Польша и Словакия находятся на 11-м месте (181 страна). Латвия и Словения занимают 12-место (180 стран), Эстония находится на 13-м месте (179).В Топ-10 вошли большинство стран Европы, США, Новая Зеландия, Австралия и Канада.10 стран с лучшими паспортами в мире:1. Япония (191);2. Сингапур (190);3. Германия и Южная Корея (189);4. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (188);5. Австрия, Дания (187);6. Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция (186);7. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (185);8. Австралия, Чехия, Греция, Мальта (184);9. Канада (183);10. Венгрия (183).С российским паспортом без визы можно попасть в 116 стран (50 место), с белорусским – в 75 (70), с сирийским (29), иракским (28) и афганским (26). Последние три страны находятся в самом низу рейтинга.