Исследовательская группа Henley Passport Index составила список самых надежных паспортов мира.По мнению специалистов исследовательской группы Henley Passport Index, японский паспорт в начале 2021 года можно считать лучшим в мире. Рейтинг назвал паспорт гражданина Японии самым «сильным» с точки зрения свободы передвижения для держателя документа. Указывается, что японцы могут свободно — без виз или при условии ее оформления в аэропорту — посещать 191 страну.
Граждане Украины имеют возможность безвизового въезда в 130 стран или территорий, свидетельствуют последние данные паспортного индекса по итогам года, который обнародовала компания Henley & Partners.
Благодаря этому Украина сейчас стоит на 41-й «ступеньке» этого рейтинга вместе с тихоокеанской державой Вануату.
В то же время, украинцы еще нуждаются в визе для 96 направлений, свидетельствуют данные исследования.
Рейтинг составлен с учетом того, в какое количество стран гражданин может поехать без визы или может получить визу на месте. На втором месте рейтинга — Сингапур (190 стран). На третьем — Германия и Южная Корея (189). Литва, Исландия, Польша и Словакия находятся на 11-м месте (181 страна). Латвия и Словения занимают 12-место (180 стран), Эстония находится на 13-м месте (179).
В Топ-10 вошли большинство стран Европы, США, Новая Зеландия, Австралия и Канада.
10 стран с лучшими паспортами в мире:
1. Япония (191);
2. Сингапур (190);
3. Германия и Южная Корея (189);
4. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (188);
5. Австрия, Дания (187);
6. Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция (186);
7. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (185);
8. Австралия, Чехия, Греция, Мальта (184);
9. Канада (183);
10. Венгрия (183).
С российским паспортом без визы можно попасть в 116 стран (50 место), с белорусским – в 75 (70), с сирийским (29), иракским (28) и афганским (26). Последние три страны находятся в самом низу рейтинга.