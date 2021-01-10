Праздничный сезон, который традиционно разрушает все каноны здорового питания, продлится как минимум до Крещения. Нет ли какого-нибудь способа провести праздники весело, но в то же время без вреда для здоровья? Эльмира К.

Специалисты МОЗ предлагают усвоить четыре правила, которые помогут пережить праздники, сохранив здоровье, а, значит, и хорошее настроение.Во-первых, медики советуют не голодать. Обычная практика в период зимних праздников: голодание днем, а с вечера - большое количество калорийной пищи. Пропуск приема пищи может показаться эффективным методом для уменьшения количества калорий. На самом деле такой подход дает обратный результат и ухудшает здоровье в целом.– Не пренебрегайте привычным распорядком приема пищи, ведь сбалансированный обед поможет избежать переедания вечером, – рекомендуют специалисты Минздрава. – Умейте сказать себе «Стоп!». Откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.Во-вторых, нужно употреблять разнообразную простую пищу.– В период праздников обязательно ешьте овощи – сырые, тушеные, вареные или запеченные, – говорят медики. – Они не содержат большого количества калорий, в них много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма – 300 граммов. Картошка – не в счет, в ней слишком много крахмала.В МОЗ рекомендуют также употреблять полезные продукты из всех групп ежедневно: овощи и бобовые; фрукты и ягоды; цельные злаки и орехи; молочные и кисломолочные продукты; рыбу, мясо, яйца.В-третьих, нужно пить достаточно воды. Норма жидкости в день для взрослого человека - 4% от общей массы тела, сообщается на сайте МОЗ. Желательно выбирать напитки, которые не содержат много калорий, а еще лучше – пить чистую воду.– Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует, – предупреждают медики. – Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков.И наконец, не стоит заниматься самолечением. Благодаря рекламе новогодние и рождественские праздники ассоциируются с приемом препаратов, которые вроде как облегчают пищеварение. Однако подавляющее большинство подобных препаратов не входит в перечень средств доказательной медицины и может навредить.– Перед приемом любых медикаментов посоветуйтесь с врачом, – взывают к здравому смыслу специалисты. – Вместо приема сомнительных препаратов выйдите на прогулку. В праздники и в будни старайтесь больше двигаться. Занимайтесь физическими упражнениями ежедневно – несмотря на погоду, настроение или список дел на день.