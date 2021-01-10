Министр здравоохранения Максим Степанов зявив, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против COVID-19 уже в ближайшие недели.

Об этом он рассказал в эфире Громадського радио.По его словам, в мире сложилась ситуация, что мощности производителей так мало с точки зрения спроса, что заключают соглашения с теми, "кто готов поставить".— Основным моментом с точки зрения наших переговоров — это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше, так как мы с Sinovac Biotech имели договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры, — добавил Степанов.Премьер-министр Денис Шмыгаль уже направил письмо в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с вакцинацией раньше марта, поскольку такой установленный срок является слишком поздним.