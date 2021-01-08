В Харькове разыскивают 27-летнего Романа Прудникова, который вечером 7 января, около 23:50, вышел из больницы скорой и неотложной помощи. Дома он так и не появился.

Об этом сообщили в поисковом отрядя "Милена".



Приметы: рост - 170-175 см, на момент исчезновения был в тапочках, под глазом - синяк.



Всех, кому известна информация о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам 0687770112 или 102.