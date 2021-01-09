Об отключении предупредили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), 74-г (п. №1); ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк); ул. Деревянко, 1 (п. №3, стояк), ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 55ул. Мироносицкая, 24 (п. №1, стояк)ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк); пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк)ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана, 10 (п. №4, стояк)ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская, 2-ж (стояк)