Сообщение о том, что несовершеннолетняя внучка 6 января ушла из дома и не вернулась, поступило в полицию от ее бабушки утром 8 января.

Спустя несколько часов работники полиции разыскали 15-летнюю девушку на Московском проспекте.Как выяснилось, несовершеннолетняя, которую воспитывает бабушка, ранее уже уходила из дома, но всегда возвращалась.«Работники полиции провели беседу с несовершеннолетней. Относительно ее бабушки будет составлен протокол за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»,- рассказали в ведомстве.