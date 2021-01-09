Жители близлежащих домов и активисты требуют остановить вредные выбросы предприятия.

9 января у здания Коксохима проходит очередная акция протеста против работы Коксового завода, который, по оценке экспертов и мнению местных жителей осуществляет вредные выбросы в атмосферу.Напомним, что окружной административный суд вынес решение приостановить деятельности предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы. Однако в ООО «Коксовый завод "Новомет"» продолжили работу и подали апелляционную жалобу.