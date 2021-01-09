Правоохранители отчитались о количестве составленных протоколов за нарушение карантина.Как рассказали в пресс-службе ведомства, 8 из них касались работы магазинов, которые продолжали торговать непродовольственными товарами. Среди них магазин на проспекте Петра Григоренко, цветочная лавка на Плехановской и магазин одежды на Московском проспекте.
Еще 30 протоколов составили на граждан, которые находились без маски.
В отношении нарушителей полицейские составили 38 протоколов по статье за нарушение правил карантина людей.
Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазины, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.