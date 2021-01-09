Правоохранители отчитались о количестве составленных протоколов за нарушение карантина.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 8 из них касались работы магазинов, которые продолжали торговать непродовольственными товарами. Среди них магазин на проспекте Петра Григоренко, цветочная лавка на Плехановской и магазин одежды на Московском проспекте.Еще 30 протоколов составили на граждан, которые находились без маски.В отношении нарушителей полицейские составили 38 протоколов по статье за нарушение правил карантина людей.Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазины, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.