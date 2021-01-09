По версии следователей, злоумышленником оказался 18-летний ранее судимый житель Купянского района.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, 9 января в Купянское отделение полиции поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки, по факту которого следователи открыли уголовное дело.В ходе расследования правоохранители установили, что 9 января 18-летний юноша позвонил 14-летний знакомой. Он пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее.Как выяснилось, подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.