Об отключении сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пер. Автострадный, 8/41 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк)ул. Танкопия, 35 (п. №4, спаренный стояк)ул. Николая Бажана, 10 (п. №4, стояк), ул. Москалевская, 108 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.21 г.; ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк)пр. Гагарина, 56 (п. №10, стояк)ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 159 (п. №1)ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк)пр. Победы, 76 (п. №1-4)