Об отключении сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".Как рассказали в коммунальном предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Московский район: пер. Автострадный, 8/41 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.21 г.
Немышлянский район: ул. Танкопия, 35 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.01.21 г.
Новобаварский район: ул. Николая Бажана, 10 (п. №4, стояк), ул. Москалевская, 108 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.21 г.; ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.01.21 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 56 (п. №10, стояк) до 20:00 10.01.21 г.
Слободской район: ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 159 (п. №1) до 20:00 10.01.21 г.
Холодногорский район: ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 10.01.21 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 76 (п. №1-4) до 20:00 10.01.21 г.