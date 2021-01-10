Жители города вышли на акцию против повышения стоимости коммунальных услуг.

Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", под зданием городского совета проходит акция протеста жителей города, которые вышли против повышения стоимости коммунальных услуг.Напомним, что с 1 января выросла цена на тепло, воду, газ и его поставку. Также накануне нового года правительство изменило правила электроснабжения в виде отмены льготного тарифа на электроэнергию, который составлял 90 копеек за кВт⋅ч для населения за первые 100 кВт⋅ч. С 1 января 2021 начала действовать фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн./кВт⋅ч.Кроме того, коммунальщики повысили стоимость водоснабжения на 12%, а водоотведения на 0,39%. Еще на 15,19% выросла стоимость горячей воды и на 18,74% стоимость отопления.