Соответствующее заявление нардеп опубликовала в своем официальном телеграм-канале.

Народный депутат Украины Юлия Светличная заявила о поддержке протестующих против повышения тарифов, чьи акции прошли в Харьковской и Полтавской областях.«Людей, которые протестуют против повышения тарифов, полностью поддерживаю.Люди правы!Во время карантинов и локдаунов государство обязано поддерживать своих граждан, а не выжимать у них последнее.Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей»,- заявила депутат.