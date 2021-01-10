Соответствующее заявление нардеп опубликовала в своем официальном телеграм-канале.

Народный депутат Украины Юлия Светличная заявила о поддержке протестующих против повышения тарифов, чьи акции прошли в Харьковской и Полтавской областях.

«Людей, которые протестуют против повышения тарифов, полностью поддерживаю.

Люди правы!  

Во время карантинов и локдаунов государство обязано поддерживать своих граждан, а не выжимать у них последнее.

Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей»,- заявила депутат.

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