Соответствующее заявление нардеп опубликовала в своем официальном телеграм-канале.Народный депутат Украины Юлия Светличная заявила о поддержке протестующих против повышения тарифов, чьи акции прошли в Харьковской и Полтавской областях.
«Людей, которые протестуют против повышения тарифов, полностью поддерживаю.
Люди правы!
Во время карантинов и локдаунов государство обязано поддерживать своих граждан, а не выжимать у них последнее.
Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей»,- заявила депутат.