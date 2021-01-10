Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей, которыми жил регион 4 - 10 января.



С 8 января в Украине тотальный карантин: Что ждет харьковчан?

Возмущенные жители продолжают перекрывать трассы из-за повышения тарифов

Светличная выступила в поддержку протестующих против повышения тарифов

Соответствующее решение было Хозяйственным судом города Киева.К соответствующему выводу пришли в Госаудитслужбе в результате проведения аудита тендера на строительство онкоцентра.Служба автомобильных дорог в Харьковской области по результатам тендера заказала предприятию «Автотрейдинг-Харьков» Skoda Kodiaq за 998 тысяч гривен.Полицейские Харьковской области задержали злоумышленника, который из ревности убил сожителя бывшей жены. Ему избрали меру пресечения.Сотрудникам вручили новогодние подарки, среди которых было элитное шампанское Veuve Clicquot, однако позже в пресс-службе организации название напитка заретушировали.С 8 января в стране вводится "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.Жители Харьковской и Полтавской области выходят акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и его транспортировку.По версии следователей, злоумышленником оказался 18-летний ранее судимый житель Купянского района.Соответствующее заявление нардеп опубликовала в своем официальном телеграм-канале.