Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей, которыми жил регион 4 - 10 января.Воинская часть возместит балаклейскому предприятию ущерб от взрывов боеприпасов
Соответствующее решение было Хозяйственным судом города Киева.
Харьковскую облгосадминистрацию уличили в нарушении закона
К соответствующему выводу пришли в Госаудитслужбе в результате проведения аудита тендера на строительство онкоцентра.
Харьковский автодор купил с переплатой внедорожник Skoda Kodiaq с пакетом «плохие дороги»
Служба автомобильных дорог в Харьковской области по результатам тендера заказала предприятию «Автотрейдинг-Харьков» Skoda Kodiaq за 998 тысяч гривен.
Стали известны подробности жестокого убийства молодого мужчины под Харьковом
Полицейские Харьковской области задержали злоумышленника, который из ревности убил сожителя бывшей жены. Ему избрали меру пресечения.
Харьковская областная налоговая попала в скандал с элитным шампанским
Сотрудникам вручили новогодние подарки, среди которых было элитное шампанское Veuve Clicquot, однако позже в пресс-службе организации название напитка заретушировали.
С 8 января в Украине тотальный карантин: Что ждет харьковчан?
С 8 января в стране вводится "Карантин зимних каникул", вместе с которым правительство ввело ряд жестких ограничений.
Возмущенные жители продолжают перекрывать трассы из-за повышения тарифов
Жители Харьковской и Полтавской области выходят акцию протеста из-за повышения тарифов на газ и его транспортировку.
Под Харьковом полицейские задержали подростка за изнасилование несовершеннолетней
По версии следователей, злоумышленником оказался 18-летний ранее судимый житель Купянского района.
Светличная выступила в поддержку протестующих против повышения тарифов
Соответствующее заявление нардеп опубликовала в своем официальном телеграм-канале.