В Люботине горели гараж и баня

Об этом сообщили спасатели. Информация о пожаре на улице Люботинской поступила 10 января в 3:51.



Горели хозяйственная постройка на площади 5 кв.м., крыша гаража и бани на площади 30 кв.м.



В 4:36 пожар локализовали, полностью потушили в 5:32.



Причина возникновения пожара устанавливается.