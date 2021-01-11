В Люботине горели гараж и баня
Об этом сообщили спасатели. Информация о пожаре на улице Люботинской поступила 10 января в 3:51.
Горели хозяйственная постройка на площади 5 кв.м., крыша гаража и бани на площади 30 кв.м.
В 4:36 пожар локализовали, полностью потушили в 5:32.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Горели хозяйственная постройка на площади 5 кв.м., крыша гаража и бани на площади 30 кв.м.
В 4:36 пожар локализовали, полностью потушили в 5:32.
Причина возникновения пожара устанавливается.