Глава Кегичевской поселковой громады Антон Доценко, избранный от партии Блок Светличной "Разом!", принял решение созвать внеочередную сессию совета, чтоб решить вопрос с коммунальными платежами.

«Принял решение провести 13 января внеочередную сессию совета. Повестка дня: обращение к Кабинету Министров Украины относительно поднятия тарифов на газ для населения и формирования Рабочей группы по изучению вопроса создания собственного коммунального предприятия в сфере газового хозяйства и взятия на баланс громады газовых систем»,- сообщил Доценко.Напомним, что ранее в поддержку недовольных повышением тарифов выступила народный депутат Украины Юлия Светличная. Лидер партии заявила, что будет требовать от правительства снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей.