В Купянске изнасилована 14-летняя девочка.

По информации полиции, 9 января 18-летний парень позвонил своей знакомой и пригласил ее к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.



Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.