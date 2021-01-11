От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.

ДТП произошло 9 января около 19: 00 в поселке Песочин. 28-летний водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на пешехода. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть в запрещенном месте.



Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.