События В Харькове автомобиль врезался в забор Вечерний Харьков 10:59 179 ДТП произошло на на проспекте Юбилейном. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Водитель ВАЗа покинул место ДТП. Читайте также В Харькове зацеперы показали безумный «трюк» (видео) В Харькове синоптики ожидают снегопады В Харькове возобновляется движение троллейбусов популярного маршрута БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове зацеперы показали безумный «трюк» (видео) События 12:44 Лента новостей В Харькове зацеперы показали безумный «трюк» (видео) 12:44 В Украине возобновила работу миссия МВФ 12:23 В Харькове синоптики ожидают снегопады 12:05 В Харькове возобновляется движение троллейбусов популярного маршрута 11:53 В Харькове за праздничные выходные родилось 126 детей 11:42 В мире 11 января отмечают Всемирный день благодарности 11:28 В Харькове искали 81-летнего мужчину 11:15