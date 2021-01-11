ДТП произошло на на проспекте Юбилейном.

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Водитель ВАЗа покинул место ДТП.

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