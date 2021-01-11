Пропавшего в Харькове 81-летнего Анатолия Булгака нашли живым.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



81-летний Анатолий Булгак пропал утром 10 января. В 10:00 пенсионер вышел из дома по пр. Гагарина и собирался ехать на ул. Валентиновскую, однако там не появился. Волонтеры немедленно начали его поиски.



У мужчины - проблемы с памятью, в кармане у него была записка с телефонами родных.