В этот день принято благодарить близких и дорогих вам людей.

Также 11 января отмечают Международный день заповедников и национальных парков.



Православная церковь в этот день чтит память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме царем Иродом.



День ангела отмечают: Вениамин, Егор, Иван, Лавр, Лаврентий, Фаддей и Ян, Фаина, Клара.