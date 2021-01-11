В Харькове с 6 по 10 января родилось 126 детей, в том числе одна двойня.

Об этом сообщили в Харьковском городском центре здоровья.



В среду, 6 января, родилось 36 детей: 15 мальчиков и 21 девочка.



В четверг, 7 января, на свет появилось 18 детей: 8 мальчиков и 10 девочек.



В пятницу, 8 января, родился 31 ребенок - 12 мальчиков и 19 девочек, в том числе одна двойня. Две девочки появились на свет в городском перинатальном центре.



В субботу, 9 января, был 21 новорожденный: 10 мальчиков и 11 девочек.



В воскресенье, 10 января, родилось 20 детей: 11 мальчиков и 9 девоче

