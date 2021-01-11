Троллейбусы №2 начинают курсировать с 11 января.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.



Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



разворотный круг "просп. Победы" - просп. Победы - просп. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - просп. Науки - просп. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг "просп. Жуковского".