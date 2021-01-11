По данным синоптиков в Харьковской области 12 января ожидается облачная погода, а 13 января пойдет снег.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.



12 января без существенных осадков. Ветер переменный, 3 - 8 м / с. Температура воздуха ночью 3 - 8 ° мороза, днем от 4 ° мороза до 1 ° тепла.



А в среду, 13 января, синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха ночью до -4, днем - также -4 градуса ниже нуля.



Также с 13 января Украину накроет Арктический циклон, который движется из Европы.