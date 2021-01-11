Специалисты МВФ возобновили работу в Украине по первому пересмотру программы Stand-by.Об этом в понедельник, 11 января, сообщается со ссылкой на представительство МВФ.
Напомним, миссия начала работу в Украине 21 декабря.
Из-за коронавируса работа проходит в онлайн-режиме
Ранее в МВФ рассказали, что нынешняя миссия в Украине может длиться дольше обычного из-за ее виртуального характера.
В Национальном банке заявляют, что об отказе от сотрудничества с МВФ речи не идет. Украина не собирается отказываться от кредитов международных финансовых институтов.