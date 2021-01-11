В Украине возможна платная вакцинация от коронавируса COVID-19 для отдельных категорий граждан платно. Но пока Минздрав рассчитывает, что она будет бесплатной для всех украинцев.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Еспресо.TV.– Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-50 лет, купить эту вакцину за деньги, – сказал главный санврач и уточнил, что это можно будет сделать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.По его словам, сейчас все объемы выкуплены государством.– Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации – ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам, – добавил Ляшко.