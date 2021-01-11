Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии на улице Полтавский Шлях, 12, где 30 декабря 2020 года в результате ДТП пострадал пешеход.

Как сообщили в полиции, мужчину сбил водитель автомобиля Volkswagen Lupo.Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.По факту аварии проводится досудебное расследование уголовного производства.Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции к Денису Катречко или по телефону