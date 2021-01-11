По состоянию на 11 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 49 585 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 72 665 случаев заболевания COVID-19, 11 200 человек находятся под медицинским наблюдением, 60 283 пациента выздоровели, 1182 - умерли.По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 4 288 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 19 835 человек умерли, 796 417 - выздоровели.